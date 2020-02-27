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Metro istasyonunda polis memurunun silahını alıp kasığından vuran zanlı yakalandı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı metro istasyonunda belindeki silahını alarak polis memurunu kasığından vuran zanlı yakalandı.

27.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:41Metro istasyonunda polis memurunun silahını alıp kasığından vuran zanlı yakalandı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı metro istasyonunda belindeki silahını alarak polis memurunu kasığından vuran zanlı yakalandı.

15 Temmuz Şehitler Otogarı metro istasyonunda dün akşam yaşanan olayda evine gitmek için metro bekleyen polis memuru Bünyamin Ö. belindeki silahını alan bir şahıs tarafından vurulmuştu. Kasığından yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, saldırgan kayıplara karışmıştı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı yakalamaya yönelik yaptıkları çalışmalarda olay yeri çevresinde bulunan güvenlik kameralarını izledi. Ekipler, yaptıkları kamera incelemeleri sonucunda zanlının metro rayları üzerinden Terazidere metro istasyonu istikametine kaçtığını daha sonra bindiği ticari taksi ile Okmeydanı Örnektepe Mahallesine geldiğini tespit etti. Çalışmaların devamında, Örnektepe Mahallesinde taksiden inen zanlının aynı mahallede aynı saatlerde meydana gelen meskun mahalde ateş etme olayına karıştığı tespit edildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kimliği tespit edilen zanlı, görevli memurun üzerinden aldığı ve olayda kullandığı tabanca ile birlikte Beyoğlu ilçesi Örnek Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Abdulsamet Ç. (24) isimli zanlının "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret", "Görevi Yaptırmamak için Direnme" konularından suç kayıtları olduğu tespit edildi. Konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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