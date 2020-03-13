Metro Market 100.000 maskeyi alış fiyatına satışa sunuyor
Metro Market, tüketicilerin mağdur olmasını engellemek ve fiyat spekülasyonlarıyla mücadele için 100 bin maskeyi alış fiyatından satışa sunacak.
13.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:42
Metro Market, tüketicilerin mağdur olmasını engellemek ve fiyat spekülasyonlarıyla mücadele için 100 bin maskeyi alış fiyatından satışa sunacak.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Ekonomi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ekonomi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı