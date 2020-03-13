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Metro Market 100.000 maskeyi alış fiyatına satışa sunuyor

Metro Market, tüketicilerin mağdur olmasını engellemek ve fiyat spekülasyonlarıyla mücadele için 100 bin maskeyi alış fiyatından satışa sunacak.

13.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:42
Metro Market 100.000 maskeyi alış fiyatına satışa sunuyor
Metro Market, tüketicilerin mağdur olmasını engellemek ve fiyat spekülasyonlarıyla mücadele için 100 bin maskeyi alış fiyatından satışa sunacak.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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