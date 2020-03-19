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Metro Market'ten yeni virüs önlemleri

Metro Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınına karşı mağaza içinde aldığı önlemleri artırdı.

19.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:35
Metro Market'ten yeni virüs önlemleri
Metro Türkiye , yeni tip koronavirüs salgınına karşı mağaza içinde aldığı önlemleri artırdı. Alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe alanı için işaretlemeler oluşturulurken, uyarı anonsları yapıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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