Metro Market'ten yeni virüs önlemleri
Metro Türkiye, yeni tip koronavirüs salgınına karşı mağaza içinde aldığı önlemleri artırdı.
19.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:35
Metro Türkiye , yeni tip koronavirüs salgınına karşı mağaza içinde aldığı önlemleri artırdı. Alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe alanı için işaretlemeler oluşturulurken, uyarı anonsları yapıldı.
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Kaynak: Dunya.com