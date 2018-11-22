Metro Proje Alanındaki Ağaçlar Tek Tek Taşınıyor

Temeli Ekim ayında TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından atılan Gebze OSB – Darıca Sahil Metro Hattı'nda çalışmalar hızla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarihindeki en büyük hizmeti olan Metro hattı projesi kapsamında proje alanı içerisinde bulunan istasyon, depolama ve manevra alanlarında bulunan ağaçlar da aynı titizlikle sökülüp tahribe uğramadan uygun alanlara taşınıyor. Taşınan ağaçların da kentin ihtiyaç duyulan noktalarına dikimi gerçekleştiriliyor.

AĞAÇLAR TİTİZLİKLE SÖKÜLÜYOR

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkını hayata geçiren, kişi başına düşen yeşil alan miktarını sürekli artırıp 12 metrekareye çıkaran, mesire alanları, yürüyüş yolları ile Kocaeli'ye nefes alacak merkezler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, aynı hassasiyeti Gebze OSB – Darıca Sahil Metro Hattı'nda da gösteriyor.Bu kapsamda metro projesi kapsamında inşa edilen istasyon, depolama ve manevra alanlarındaki bitki ve ağaçların zarar görmemesi için özverili çalışmalar yürütülüyor. Büyükşehir ekipleri bu noktalardaki ağaçları özel cihaz ve araçlar ile zarar görmeden yerinden alıyor, depolama alanına getiriyor ve uygun alanlara dikimini yapıyor.

2 BİN 500 AĞAÇ TAŞINDI

Ekipler çalışmaların başladığı Ekim ayından bu yana toplamda, 2 bin 500 ağacı öncelikle Büyükşehir Belediyesinin fidanlıklarına götürdü. Ağaçlar belli bir süre bekletildikten sonra, şehrin çeşitli noktalarında belirlenen alanlara taşınarak dikiliyor. Öte yandan Metro Projesi tamamlandığında ağaçların taşındığı noktalara yine yeni ağaçların dikimi sağlanacak.

9 MİLYON AĞAÇ DİKİLDİ

Doğayı ve yeşili koruyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu alanda öz verili çalışmalar gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi 2004 yılında bu yana şehir genelinde yaklaşık olarak 9 milyon ağaç dikimi gerçekleştirdi. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından 2018 yılı içerisinde ise doldurulan hafriyat sahalarına, park bahçe ve diğer boş alanlara yaklaşık olarak 250 bin ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yıl boyunca düzenli olarak dikilen fidan ve ağaçların, sulamasını ve bakımını özenle yapıyor.