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İstanbul'da metro seferlerinde arıza yaşandı, duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor, duraklarda yoğunluk oluştu.

20.02.2020 08:59 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:28

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı- metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı- istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler uzun süre duraklarda bekledi.

İstanbul'da metro seferlerinde arıza yaşandı, duraklarda yoğunluk oluştu

Aksaray, Kirazlı, Güncel

Kaynak: DHA


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