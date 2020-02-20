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METRO SEFERLERİNDE AKSAMA (1)

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor.

20.02.2020 09:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:05METRO SEFERLERİNDE AKSAMA (1)
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı- metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı- istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Aksama nedeniyle  bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler uzun süre duraklarda bekledi.

Görüntü Dökümü:

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-Duraklarda bekleyenler

-Detaylar


- İstanbul

Aksaray, Kirazlı, Güncel

Kaynak: DHA

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