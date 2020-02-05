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Metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu tünel inşaatında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

05.02.2020 23:05 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:05Metro tünel inşaatında göçük: 4 yaralı
Sabiha Gökçen Havalimanı- Metrosu tünel inşaatında meydana gelen göçükte 4 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik Metrosu'nun Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki tünel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel inşaatı çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Olayı gören çalışanlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise göçük altında kalan 4 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından göçükte kalan işçiler çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Göçükten kurtarılan işçilerin tedavileri hastanede sürüyor.
(İHA)

Sabiha Gökçen, Pendik, Güncel

Kaynak: İHA

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