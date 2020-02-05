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METRO TÜNEL İNŞAATINDA KAZA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Sabiha Gökçen Havalimanı-Pendik metrosu tünel inşaatında işçilerin üzerine demir düştü.

05.02.2020 22:21 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:21METRO TÜNEL İNŞAATINDA KAZA: 2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Sabiha Gökçen Havalimanı- metrosu tünel inşaatında işçilerin üzerine demir düştü. Kazada 2'si ağır 4 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattının Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki tünel inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle vinçle taşınan demirler işçilerin üzerine düştü. Kazada 4 işçi yaralandı. Yaralı işçiler olay yerine gelen ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Şantiyeden görüntüler

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- İstanbul

Sabiha Gökçen, Pendik, Güncel

Kaynak: DHA

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