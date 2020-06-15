Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı

Metro Holding'in yüzde 100 bağlı ortaklığı Metro Turizm'in paylarının halka arzı için çalışmalara başlandı. İşlemlere başladığını duyuran şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada halka arz için 14 Haziran tarihinde yönetim kurulu kararı alındığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.06.2020 tarihli kararı ile Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. paylarının BIST'te halka arz edilmesi için çalışmalara başlanması hususundaki kararını şirketimize iletmiştir."

HALKA ARZ NEDİR?

Halka Arz; hisse senetlerini satışa çıkardığını ilan eden bir şirketin tüm yatırımcılara hissedar olma yolunu açması faaliyetidir. Halka arz işlemi, şirketlerin ve bu şirketlerin sahip oldukları varlıkların küçük paylara bölünerek satışa çıkarılmasıdır.

ŞİRKETLER NEDEN HALKA ARZ YAPMAK İSTER?

Halka arz öncelikle bir para yani finansman kaynağıdır. Bununla birlikte halka arz yoluyla şirketler likidite, kurumsallaşma, globalleşme, tanıtım ve itibar da sağlarlar. Şirketler, faaliyet gösterdikleri sektöre ve şirketin içinde bulunduğu duruma göre farklı finansman yöntemlerini kullanmaktadırlar. Her bir finansman yönteminin kendine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Finansman yöntemi olarak halka arzın tercih edilmesi durumunda, şirketler paylarını primli fiyatla halka arz ederek, alternatif finansman yöntemlerine göre daha düşük maliyetli ve uzun vadeli bir kaynak elde etmektedirler. Ayrıca şirketler, halka açıldıktan ve payları borsada işlem görmeye başladıktan sonra da paylarını teminat göstererek kredi kullanabilme, daha uygun maliyetlerle borçlanma aracı ihraç edebilme imkânlarından yararlanmak suretiyle finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler.