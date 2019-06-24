Metro Türkiye, üst düzey bir atama ile finans bölümünü güçlendirdi

Türkiye genelinde 21 şehirdeki 37 mağazasıyla sektör profesyonellerine ve tüketicilere on binlerce ürün sunan Metro Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Finansın tecrübeli ismi Aslı Yılmaz Aracıoğlu, 10 Haziran 2019 itibarıyla Metro Türkiye CFO'su olarak çalışmalarına başladı.

Aslı Yılmaz Aracıoğlu kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2002 yılında mezun olan Aslı Yılmaz Aracıoğlu, Deloitte'ta adım attığı iş hayatına daha sonra PricewaterhouseCoopers'ın Denetim bölümünde devam etti. Yaşar Holding 'de çeşitli görevlerde bulunan Aracıoğlu, son 10 yıldır Finans Direktörü olarak çalışmalarını sürdürüyordu.