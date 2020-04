Metro ve Ankaray'da kesintisiz hijyen

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında Metro ve ANKARAY'da alınan hijyen tedbirlerini maksimum düzeye çıkardı. Bundan sonra Metro ve ANKARAY vagonları her seferden sonra ASKİ tarafından üretilen özel dezenfektan ürünlerle temizlenecek.Başkent'in dört bir yanında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları 7/24 devam ederken, yeni tedbirler de hayata geçiriliyor.Raylı Sistemleri kullanan vatandaşların daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat edebilmesi için günlük olarak temizlenen Metro ve ANKARAY vagonları yeni alınan kararla her sefer sonrası dezenfekte edilecek.Daha sağlıklı seyahatKoronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Metro ve ANKARAY vagonları için hijyen tedbirleri üst seviyeye taşındı.ASKİ Genel Müdürlüğünün kendi olanaklarıyla ürettiği dezenfektan ürünlerin kullanıldığı temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri verdi:"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüsün gündeme geldiği ilk günden itibaren yoğun tedbirler alıyoruz. Şimdi bir üst aşamaya daha geçiyoruz. Metro ve ANKARAY vagonlarını her seferden sonra dezenfekte etmeye başlayacağız. Bunun için ASKİ tarafından üretilen sodyum hipokloriti kullanacağız. Yetkili hocalarımızla da görüşüp, sodyum hipokloritin koronavirüse karşı en etkili dezenfektan olduğunu öğrendik. Hazırladığımız dezenfektanın dozajını elbiselere etki etmeyecek şekilde ayarladık ve insan sağlığını koruyacak her türlü tedbiri aldık."Seferler aksamayacakEGO Genel Müdürlüğü tarafından yolcu sayılarının yüzde 90 oranında azalmasıyla birlikte Metro ve ANKARAY'da sefer saatlerinde yeni bir düzenlemeye gidilirken, temizlik ekiplerinin gün içerisinde son duraklarda gerçekleştireceği dezenfeksiyon çalışmaları seferlerde aksamaya yol açmayacak şekilde planlandı.EGO Raylı Sistemler Daire Başkanı Haldun Aydın ise "Raylı Sistemleri kullanan yolcularımızın sağlığını koruyabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleriyle koordineli olarak trenlerimizin ilk seferden son sefere kadar sürekli olarak dezenfeksiyon işlemlerini yapıp, yolcularımıza sağlıklı bir ortamda seyahat olanağı sunmaya gayret ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA