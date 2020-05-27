METRO VE METROBÜSTE SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUK

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı dahil 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul trafiği ve toplu ulaşım araçlarında yine yoğunluk görüldü.

27.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:41
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı dahil 4 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul trafiği ve toplu ulaşım araçlarında yine yoğunluk görüldü. Özellikle metro ve metrobüslerde sabah erken saatlerde 'sosyal mesafe' kuralı yok sayıldı.
Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme'ye giden metrobüslerde Zeytinburnu'na kadar uygulamaya uygun olarak iki koltuktan biri boş bırakılırken, ayaktaki yolcu sayısında yoğunluk nedeniyle buna uyulamadı. Beylikdüzü veya Avcılar yönüne metrobüsler neredeyse tamamen boş giderken, aksi yöndeki yoğunluğu gidermek için peş peşe araç kaldırılmasına rağmen, DHA muhabirinin bindiğim metrobüslerdeki ayaktaki yolcu sayısı zaman 25'i buldu.
METRODA BÜYÜK YOĞUNLUK
Metrobüsün yanı sıra İstanbul'da en yoğun kullanılan toplu ulaşım araçlarından metro hatlarında saat 07.30'dan saat 09.00'a kadar bazı hatlarda büyük yoğunluk görüldü. Özellikle Atatürk Havalimanı-Yenikapı ve Kirazlı'ya yönüne giden metrolarda maske kuralına uyan yolcuların dip dibe yolculuk etmek zorunda kaldıkları görüldü.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
METRO VE METROBÜSTE SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUK

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Sabah, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran’da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak Haber
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP’li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Erdoğan, kendisi hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan CHP'li meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu
AK Parti ’vekil transferi’ döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan’ın masasında Haber
AK Parti "vekil transferi" döneminin kapanması için çalışma başlattı! 3 ayrı formül Erdoğan'ın masasında
Abdülhamid’in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak’ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak Haber
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler Haber
Normalleşme sürecinin 2. aşaması başladı! İşte açılması planlanan yerler
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu Haber
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Haberler››Güncel››METRO VE METROBÜSTE SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUK - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:39: Sınır hattında yetiştirilen biberler isot olana kadar kadınlara emanet - Haber 11:39: AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan 27 Mayıs mesajı Açıklaması - Haber 11:39: Tersine göçün başladığı dağ köyünde şimdi de ihracat sevinci - Haber 11:38: Başkan Büyükkılıç, hem bayram kutladı hem de uyardı - Haber 11:37: Akrepler çoğaldı köylüler paniğe kapıldı - Haber 11:13: İngilizler araştırdı: Yüzük parmağı uzunluğu koronadan ölme olasılığını azaltıyor - Haber 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu - Haber 09:38: Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı - Haber