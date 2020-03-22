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Metro ve tramvay seferlerine "salgın" düzenlemesi

Korona virüsle mücadele gündemi sonucu yolcu sayılarında büyük oranda düşüş yaşanması nedeniyle İzmir'de metro ve tramvay seferleri yeniden düzenlendi.

22.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:02
Metro ve tramvay seferlerine

Korona virüsle mücadele gündemi sonucu yolcu sayılarında büyük oranda düşüş yaşanması nedeniyle İzmir 'de metro ve tramvay seferleri yeniden düzenlendi.


Ülke genelinde devam eden korona virüsünün yayılmasını önleme çalışmaları nedeniyle İzmir'de toplu ulaşımı kullananların sayısı yüzde 70'lere varan oranda geriledi. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Metro A.Ş., bu nedenle metro ve tramvayın sefer programlarını yeniden düzenledi. Yeni tarife ikinci bir bildirime kadar geçerli olacak.


22 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlanan yeni sefer tarifesi aşağıdaki gibi düzenlendi:


İzmir Metrosu hafta içi 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında 5 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Cumartesi günleri 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 06.30-20.00 saatleri arasında 6 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Pazar günleri 06.00-20.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka Tramvayı haftanın her günü 06.00-20.00 saatleri arasında 10 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 15 dakikada bir sefer yapacak. Konak Tramvayı haftanın her günü 06.00-20.00 saatleri arasında 7,5 dakikada bir; 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : İzmir, Güncel

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