Metro yolculuğunu eğlenceli hale getiren fenomen







Sosyal medyada 'Uberkuloz' olarak tanınan ünlü fenomen Berk Keklik İstanbul 'da Yenikapı- Hacıosman metrosunda bilgi yarışması düzenledi. Bir sonraki durağa varana kadar sorduğu 5 sorunun yanıtlanmasını isteyen Keklik'e, yolcular da sessiz kalmadı. Metro bilgi yarışmasında Keklik'in soruları sormaya başladıktan sonra yolculardan yanıtlar gecikmedi. Yanıtların verilmesiyle de eğlenceli görüntüler ortaya çıkt





Kaynak: Snob Magazin