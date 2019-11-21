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Metrobüs alt geçidinde bozulan asansör vatandaşları zora soktu

Küçükçekmece Cennet Metrobüs alt geçidinde bozuk olan asansör ve yürüyen merdiven vatandaşlara sıkıntı yaşattı. Tekerlekli sandalyeli bir vatandaş, diğer vatandaşların yardımıyla merdivenlerden taşınarak indirildi. Sorunun giderilmesini isteyen vatandaşlar, "Mağdur oluyoruz" dedi.

21.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:24

Cennet Metrobüs alt geçidinde bulunan yürüyen merdiven ve asansörün bozuk olması vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Asansörün günlerdir bozuk olması nedeniyle özellikle engelli vatandaşla zorluk çekti. Cep telefonuna yansıyan bir görüntüde tekerlekli sandalyede olan bir kişi, diğer vatandaşların yardımıyla merdivenden indirildi.

2 HAFTADIR ASANSÖR BOZUK

Son günlerde yoğunluk yaşanması haberleri ile gündeme gelen metrobüslerin sorununa bir yenisi daha eklendi. Küçükçekmece Cennet Metrobüs Durağı'na giden alt geçitteki asansörler ve yürüyen merdivenin iddiaya göre yaklaşık 2 haftadır bozuk olması vatandaşlara zorluk çıkarıyor.

MERDİVENDEN SANDALYEYLE İNDİRİLDİ

Özellikle engelli vatandaşların metrobüse geçişini kolaylaştıran asansörün de bozuk olması dikkat çekti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydettiği, tekerlekli sandalyede engelli vatandaşı diğer vatandaşların merdivenlerden taşıyarak indirmesi görüntüsü de durumun önemini gözler önüne serdi. Günlerdir bozuk olan metrobüs asansörünün önüne derme çatma konulan bir duba ile kağıda 'Geçici olarak servis dışıdır' yazısı asıldı.

"MAĞDUR OLUYORUZ"

Yürüyen merdivenlerin ve asansörün 15 gündür bozuk olduğunu dile getiren bir vatandaş, " Mağdur oluyoruz" dedi. Asansörün bir an önce yapılması gerektiğini ifade eden bir genç ise, "Engelliler falan biniyor olmuyor böyle. Gördük ağabey buradan indirmeye çalıştık zor oluyor" diye konuştu.

Bir diğer genç ise asansörlerin yürüyen merdivenlerin çalışmamasıyla ilgili, "2 haftadır böyle asansörler çalışmıyor. Bebek arabası ile birisi geldi aşağıya inemedi asansör bozuk olduğu için" şeklinde konuştu.

Metrobüs alt geçidinde bozulan asansör vatandaşları zora soktu

yürüyen merdivenler, Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA


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