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Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

Bakırköy-İncirli Metrobüs Durağı yakınında bir metrobüsün arıza yapmasından dolayı uzun kuyruklar oluştu.

08.01.2020 21:15 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:16
Bakırköy-İncirli Metrobüs Durağı yakınında bir metrobüsün arıza yapmasından dolayı uzun kuyruklar oluştu. istikametinde arıza yapan metrobüsten dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor.
Bakırköy İncirli Metrobüs Durağı'nda bir metrobüs bilinmeyen nedenle arıza yaptı. Arıza nedeniyle diğer metrobüsler yolda geçmekte zorluk yaşarken,uzun kuyruklar oluştu. Yaşana aksama yüzünden yolcular uzun süre soğuk havada beklemek zorunda kaldı. Beylikdüzü istikametinde arıza yapan metrobüsten dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metrobüs arızası nedeniyle bölgeye kurtarıcı aracı sevk edildi. Metrobüsün kaldırılma çalışmaları devam ediyor.
(Vedat Bayraktar - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)
Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar oluştu

Metrobüs Durağı, Beylikdüzü, Bakırköy, Güncel

Kaynak: İHA


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