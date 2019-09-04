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Metrobüs asansöründe mahsur kalan bebekli çift zor anlar yaşadı

Metrobüs asansöründe mahsur kalan bebekli çift zor anlar yaşadıİSTANBUL - Beylikdüzü metrobüs son durağında asansöre binen bebekli çift, asansörün bozulmasıyla korku dolu anlar yaşadı.

04.09.2019 09:54
Metrobüs asansöründe mahsur kalan bebekli çift zor anlar yaşadı
İSTANBUL - Beylikdüzü metrobüs son durağında asansöre binen bebekli çift, asansörün bozulmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Yaklaşık yarım saat havasız asansörde kurtarılmayı bekleyen aile, itfaiye ekiplerinin gelmesiyle kurtarıldı.
Olay, dün 18.30 sıralarında Beylikdüzü metrobüs son durağında meydana geldi. Metrobüse gitmek isteyen Akçam ailesi bebek arabası olduğundan dolayı metrobüs asansörünü kullanmayı tercih etti. Yanlarına binen bir vatandaş ile yukarıya çıkan Akçam ailesi asansörün birden durmasıyla panik yaşadı. Asansörde yaşanan arıza nedeniyle metrobüs görevlileri harekete geçti ve itfaiyeye haber verildi. Bu sırada asansörde kalan aile, havanın sıcak olması ve alanın dar olması nedeniyle zor anlar yaşadı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Asansörde kalanlar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Asansörden kurtarılan vatandaşların üzerlerinin sırılsıklam olması gözden kaçmadı.
Metrobüs asansöründe mahsur kalan bebekli çift zor anlar yaşadı

Beylikdüzü, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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