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Metrobüs çarpa çarpa geldi... Kazadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri

AVCILAR'daki metrobüs kazasından yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

16.04.2020 19:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:05
Metrobüs çarpa çarpa geldi... Kazadan yeni güvenlik kamerası görüntüleri
AVCILAR'daki metrobüs kazasından yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüsün bariyerlere çarparak ilerlediği ardından durakta duran metrobüse çarptığı görülüyor,

Avcılar 'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada ikisi şoför 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde önce soldaki sonra sağdaki bariyere vuran metrobüs tekrar hızlanarak yoluna devam ediyor. Metrobüs kısa süre sonra duraktaki metrobüse çarpıyor. Sürücünün direksiyon başında rahatsızlandığı öne sürülürken kazayla ilgili inceleme sürüyor.

ARAÇ KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza metrübüs aracının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, metrobüs aracının yalpalayıp sağa sola çarparak ilerlediği ve karşı yönde duran metrobüs ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Güncel
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