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Metrobüs durağında 'şaşırtan asansör'e İBB'den açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda girişi olmadığı için çalıştırılmayan asansör nedeniyle engellilerin yaşadığı zor anları içeren DHA'nın haberi üzerine yazılı açıklama yaptı.

26.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:21Metrobüs durağında 'şaşırtan asansör'e İBB'den açıklama
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Küçükçekmece Beşyol Metrobüs Durağı'nda girişi olmadığı için çalıştırılmayan asansör nedeniyle engellilerin yaşadığı zor anları içeren DHA'nın haberi üzerine yazılı açıklama yaptı.  Açıklamada  asansörün tamir edilemeyecek durumda olduğu belirtilerek,  "Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür" denildi.

Açıklama şöyle:

" Engelli asansörü 7 Kasım 2019 günü bir vatandaşın mahsur kalması neticesinde yapılan kurtarma çalışması sırasında hasar görüp tamir edilemez hale gelmiştir. Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür"


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metrobüs Durağı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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