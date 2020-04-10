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METROBÜS DURAKLARINDA TERMAL KAMERALI ÖNLEM

Koronavirüs önlemleri kapsamında metrobüs duraklarına da termal kamera konulmaya başlandı.

10.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:50
İstanbul DHA - Koronavirüs önlemleri kapsamında metrobüs duraklarına da termal kamera konulmaya başlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metro ve Marmaray'ın ardından metrobüs duraklarına da termal kamera koydu.
Yolcu sayısının fazla olduğu Uzunçayır, Zincirlikuyu , Mecidiyeköy, Şirinevler ve Avcılar istasyonlarına kurulan termal kameralarla, bu istasyonlara giriş yapan yolcuların ateşleri ölçülmeye başlandı. Kurulan termal kamera sistemi, güvenlik personelinin görev yaptığı noktalardaki bilgisayarlara görüntü aktarıyor. Güvenlik personeli, turnikelerden geçen kişilerin ateş derecelerini, ekrandan anında görebiliyor.
ATEŞİ YÜKSEK ÇIKAN YOLCU İSTASYONA GİREMİYOR
Güvenlik personeli tarafından izlenen termal kameralarla, ateşi yüksek olduğu tespit edilen yolcular, bilgilendirilerek uygun bir alanda bekletiliyor. Güvenlik görevlileri, 112 ve 184 numaralarını arayarak, yolcuyu en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor.
'TEDBİR İYİ OLMUŞ"
Zincirlikuyu'dan sık sık metrobüse bindiğini ifade eden Yusuf Toygar, 'Sürekli kullandığımız bir ulaşım aracı olduğu için iyi bir tedbir almışlar. Güzel bir önlem yani bence. Herkes kontrol altında geçiyor sonuçta" ifadelerini kullandı.
'KAMERA ÖNLEMİ ÇOK GÜZEL"
Münire Darbey ise, 'Ben bu sıra metrobüs kullanıyorum ve harika buluyorum. Çok güzel. Koltukların birinde oturuyorsunuz, birinde oturmuyorsunuz. Temas yok, en azından karşınıza birisi oturmuyor. Kamera önlemi bence çok güzel. İnşallah işe yarar" dedi.
Metrobüse binerken tedbirlerini aldığını dile getiren Erdal Bayrak da, 'Çok iyi bir uygulama. Biz halk olarak zaten tedbirimizi alıyoruz. Millet buna alıştı artık. Eldivenim elimde, maskem var, mesafemi koruyorum. Gerçekten ateşinizin olduğunu hissediyorsanız başkalarını korumak adına dikkat etmekte fayda var" şeklinde konuştu. METROBÜS DURAKLARINDA TERMAL KAMERALI ÖNLEM

Kaynak: DHA

Etiketler: Zincirlikuyu, Koronavirüs, Güncel
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