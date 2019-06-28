28.06.2019 10:00
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Metrobüs duraklarında yaya izdihamı yaşandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalara nedeniyle vatandaşlar metrobüslere akın etti.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalara nedeniyle vatandaşlar metrobüslere akın etti. Özellikle Altunizade Metrobüs durağında insan seli yaşanırken, vatandaşlar güçlükle ilerledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki çalışmalar ikinci gününe girerken, işe gitmek için vatandaşlar metrobüslere akın etti. Özellikle Anadolu yakasında Altunizade Metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı.Vatandaşlar güçlükle ilerlerken, sıcak hava nedeniyle bunaldılar . Sabah yaşanan yoğunluk ardından sona erdi.
(İHA)Metrobüs duraklarında yaya izdihamı yaşandı
Kaynak: İHA
Fatih Sultan , Güncel

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