28.06.2019 10:39
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METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK - EK
Kaynak: DHA
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İBB önünde İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık
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