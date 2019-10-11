Haberler » Güncel » Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor

İstanbul'da mesai çıkışında vatandaşların akın ettiği metrobüslerde oluşan kuyruklar kameralara yansıdı.

11.10.2019 11:04Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor
İstanbul'da mesai çıkışında vatandaşların akın ettiği metrobüslerde oluşan kuyruklar kameralara yansıdı.

İstanbul'da metrobüslerde yaşanan yoğunluk devam ediyor. her gün yaklaşık 1 milyon insanın tercih ettiği toplu taşıma aracı metrobüslerdeki yoğunluk sürüyor. Akşam saatlerinde mesai çıkışıyla birlikte yoğunluk oluşan metrobüslerin duraklarda uzun kuyruklar oluşturduğu anlar kameralara yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde metrobüslerin duraklara girişlerde uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:28 Barış Pınarı Harekatı
12:28 Nijerya'da 15 Boko Haram üyesi öldürüldü
12:28 Çavuşoğlu-Stoltenberg ortak basın toplantısı
12:28 Ezine'de laparoskopik yöntemle böbrek ameliyatı yapıldı
12:23 Rektör Akgül'e model uçak hediye edildi
12:27 Yargıtay başkanı cirit: yargı paketlerinde istanbul bildirgesi dikkate alınmalı
12:26 Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
11.10.2019 12:29:32