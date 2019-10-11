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Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyorİSTANBUL - İstanbul'da mesai çıkışında vatandaşların akın ettiği metrobüslerde oluşan kuyruklar kameralara yansıdı.

11.10.2019 23:37Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor
Metrobüs duraklarındaki yoğunluk sürüyor
İSTANBUL - İstanbul'da mesai çıkışında vatandaşların akın ettiği metrobüslerde oluşan kuyruklar kameralara yansıdı.
İstanbul'da metrobüslerde yaşanan yoğunluk devam ediyor. her gün yaklaşık 1 milyon insanın tercih ettiği tolu taşıma aracı metrobüslerdeki yoğunluk sürüyor. Akşam saatlerinde mesai çıkışıyla birlikte yoğunluk oluşan metrobüslerin duraklarda uzun kuyruklar oluşturduğu anlar kameralara yansıdı.
Kameralara yansıyan görüntülerde metrobüslerin duraklara girişlerde uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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