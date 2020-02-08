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Metrobüs, durakta bekleyen yayaya çarptı

Zeytinburnu'nda metrobüs, durakta bir yolcuya kolundan çarptı.

08.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:29Metrobüs, durakta bekleyen yayaya çarptı
'nda metrobüs, durakta bir yolcuya kolundan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yolcu hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksaklık yaşandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Zeytinburnu metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beylikdüzü Cevizlibağ seferini yapan metrobüs Zeytinburnu durağına yanaşacağı esnada güvenlik çizgisini geçen bir yolcuya kolundan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yolcunun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kolundan yaralanan yolcu sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksaklık yaşandı. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan yolcunun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Zeytinburnu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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