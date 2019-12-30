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Metrobüs hattında çalışacak yeni aracın testine başlandı

İBB'nin metrobüs hattında çalışan otobüsleri yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, hatta kullanılacak yeni araç modelinin testi gerçekleştirildi.

30.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, metrobüs hattında kullanılan araçları yenileme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda başlanan test sürüşleri, bugün yine devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre,hali hazırda filoda bulunan Capacity araçlarının yeni modelinin testine başlandı.

KAPILARI DIŞA AÇILIYOR

İETT Genel Müdürlüğü filoyu yenilemek için çalışmalarını sürdürürken, son olarak metrobüs filosunda bulunan 250 adet Capacity aracının yeni modelinin testleri sürüyor. Kapıları dışa doğru açılan yeni modelin yakıt tüketimi ve yol tutuş özellikleri inceleniyor.

İBB ONAYLAMIŞTI

Metrobüs hattında çalışan 600 aracın her birinin kat ettiği kilometrenin, bir buçuk milyonu aşkın olduğu göze çarpıyor.Eskiyen metrobüs filosunu yenilemek için gereken bütçe, İBB Meclisi tarafından onaylanmıştı.

Metrobüs hattında çalışacak yeni aracın testine başlandı

Teknoloji, Güncel

Kaynak: AA


Teknoloji

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