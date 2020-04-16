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Metrobüs kazası nedeniyle Cevizlibağ'da yolcu yoğunluğu: Sosyal mesafe hiçe sayıldı

Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazası nedeniyle metrobüs seferleri yapılamadı.

16.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:20
Metrobüs kazası nedeniyle Cevizlibağ'da yolcu yoğunluğu: Sosyal mesafe hiçe sayıldı
Avcılar 'da meydana gelen metrobüs kazası nedeniyle metrobüs seferleri yapılamadı. Cevizlibağ aktarım istasyonunda durağa alınmayan yolcular ise yola çıkarak otobüslere binmeye çalıştı. Yolcular duraklarda yoğunluk oluşturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
Avcılar İBB tesisleri durağında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması nedeniyle biri sürücü iki kişi araç içinde sıkıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri çift yönlü durunca yüzlerce yolcu araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Yapılamayan metrobüs seferleri nedeniyle yolcular metrobüs duraklarına alınmadı. Aktarım istasyonu olan Cevizlibağ'da ise kısa süreli yoğunluk yaşanırken metrobüse binemeyen yolcular E-5 karayoluna çıkarak otobüslere binmeye çalıştı. Yolcular duraklarda yoğunluk oluşturdu, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
Metrobüs seferlerinin yeniden başlamasının ardından Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen yolcular içeri alındı. Seferlerin normale dönmesinin ardından yaşanan kısa süreli yoğunluk ise sona erdi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Cevizlibağ, Avcılar, Güncel
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