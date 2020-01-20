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Metrobüs kazasında gözaltına alınan şoför serbest kaldı

Şişli'de motosiklet sürücüsünün metrobüse çarparak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:40Metrobüs kazasında gözaltına alınan şoför serbest kaldı
'de motosiklet sürücüsünün metrobüse çarparak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şişli 'de dün akşam saat 21.00 sıralarında Emrecan Azder'in kullandığı 34 BOZ 442 plakalı motosiklet, metrobüs yoluna girerek Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde 34 TN 2706 plakalı metrobüse çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Azder, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmiş ve Azder'in Ukrayna'da okuduğu, askere gitmek için Türkiye'ye geldiği öğrenilmişti.
Kazaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs sürücüsü, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan metrobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)

Mecidiyeköy, Şişli, Güncel

Kaynak: İHA

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