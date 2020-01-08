Haberler » Güncel » METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANIYOR - Haber

METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

İncirli metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde iki metrobüs aracının arızalanarak peş peşe yolda kalması üzerine seferlerde aksaklık yaşandı.

08.01.2020 21:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:08METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

İncirli metrobüs durağı istikametinde iki metrobüs aracının arızalanarak peş peşe yolda kalması üzerine seferlerde aksaklık yaşandı. Yaklaşık bir buçuk saattir bekleyen araçlar yüzünden metrobüs trafiği oluştu.

Olay, saat 19.00 sıralarında İncirliği durağı ile durağı arasında, Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Durağa yakın yerde önce bir metrobüs aracı arıza yaparak yolda kaldı. Arızalı aracın yoldan kaldırılması için yol yardım aracı geldi. Seferlerin tek şeritten kontrollü sağlandığı sırada başka bir araç da arıza yaptı. Aracın içinde bulunan bazı vatandaşlar durağa yaya olarak yürürken, bazıları da arkada bekleyen diğer araçlara bindi. İki metrobüs aracının peş peşe arıza yapması üzerine uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Arızalı araçların çekicilerle yoldan çekilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

Arıza yapan metrobüs araçları

Olay yerine gelen çekiciler

Vatandaşların yaya olarak durağa yürümesi

Metrobüs trafiği

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Zeytinburnu, Beylikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:44  Bodrum'da "Meraklı Çocuk Bilim ve Sanat Tırı" projesi - Haber
21:44  ABD'den İran'daki uçak kazasına ilişkin taziye mesajı - Haber
21:43  Metruk binada ölen gencin yakınında uyuşturucu madde materyalleri bulundu - Haber
21:42  Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 asker şehit oldu - Haber
21:36  Almanya'da polis kurşunuyla ölen Türkün cenazesi teslim alındı - Haber
21:33  Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Haber
19:50  Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
8.01.2020 21:46:31