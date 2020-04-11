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Metrobüs şoförleri için Kovid-19'a karşı "koruyucu tulum" önlemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında metrobüs şoförleri için koruyucu tulum giyme uygulamasını başlattı.

11.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:16
Metrobüs şoförleri için Kovid-19'a karşı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında metrobüs şoförleri için koruyucu tulum giyme uygulamasını başlattı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye 'yi ve dünyayı sarsan koronavirüs tehdidine karşı bir önlem daha alındı. Araç kullanırken vatandaşlarla uzun saatler yakın temasta bulunmak zorunda kalan metrobüs şoförleri, koruyucu tulum giyerek sefere çıkmaya başladı.
Yeni tedbiri sosyal medyadan İstanbullulara duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Metrobüs şoförlerimiz artık koruyucu tulumla görev yapacak. İstasyonlarımızda da termal kameralar yolcuları kontrol edecek. Her gün İstanbullulara hizmet veren çalışanlarımızın sağlığı, hem kendilerinin hem de yolcularımızın korunması açısından önemli." paylaşımında bulundu.
Şoförler ve vatandaşlar, koruyucu tulum uygulamasından memnun olduklarını belirtti. Bir metrobüs şoförü, daha önce alınan kararla araçta ön kapının kapalı tutulup yolcuların orta ve arka kapılardan inip binmesinden oldukça memnun kaldıklarını ifade ederek, tulum giymenin hem kendilerinin hem de yolcuların korunması açısından önemini vurguladı.
Tulum uygulaması, 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilen ve metrobüste seferlerin seyreltildiği İstanbul'da bugün de sürüyor.
Öte yandan, İETT tedbirler kapsamında, yolculuğun fazla olduğu metrobüs istasyonlarına termal kamera da yerleştirdi. Ateşi yüksek çıkan yolcular, en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Güncel
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