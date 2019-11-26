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Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başlıyor

İETT, Metbobüs duraklarına vatandaşların doğru yerde beklemeleri için işaret koymaya başladı. Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, zamanla tüm istasyonlara yayılacak.

26.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:25Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başlıyor

Metrobüs Hattındaki duraklarda, 'durma yeri işaretleri' dönemi başlıyor. Durakta Metrobüs bekleyen yolcuların, bekleme alanları belli olmadığı için aracın durduğu yere göre ileri veya geri hareket ediyorlardı. Metrobüse binme telaşı bazen istenmeyen koşturmalara, çarpışmalara da neden oluyordu.

İETT Genel Müdürlüğü bu durumu engellemek için, tıpkı Metro istasyonlarında olduğu gibi, yolcular için Metrobüs kapısını işaretleme uygulaması başlattı.

Metrobüs filosundaki en yaygın otobüs türü olan Capacity'lerin kapılarının olduğu noktalara göre yapılan işaretleme için, İETT personeli gece boyunca yoğun bir çalışma yürüttü.

Başlangıç olarak yolcu trafiğinin yüksek olduğu ve istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa zamanda diğer 42 istasyona da yayılacak.


Zincirlikuyu, Şirinevler, İETT, Güncel

Kaynak: Bültenler

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