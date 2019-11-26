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Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı

İETT, metrobüs duraklarındaki yolcuların doğru yerde beklemeleri için işaret koymaya başladı.

26.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:46Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı
İETT, metrobüs duraklarındaki yolcuların doğru yerde beklemeleri için işaret koymaya başladı. ve istasyonlarında başlatılan uygulama, diğer istasyonlarda da yapılacak.

Metrobüs hattındaki duraklara, 'durma yeri işaretleri' uygulanmaya başladı. Uygulama sayesinde yolcular metrobüsün duracağı ve kapıların açılacağı yeri görebilecek. Uygulama sayesinde metrobüse biniş sırasında yaşanan tartışmaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Başlangıç olarak yolcu trafiğinin yüksek olduğu Zincirlikuyu ve Şirinevler istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa zamanda diğer 42 istasyona da yayılacak.


- İstanbul

Zincirlikuyu, Şirinevler, İETT, Güncel

Kaynak: DHA

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