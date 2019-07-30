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METROBÜS'TE KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASI

Mecidiyeköy istikametinde seyreden metrobüste 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli metrobüstekiler tarafından yakalandı.

30.07.2019 12:25 METROBÜS'TE KIZ ÇOCUĞUNA TACİZ İDDİASI

Mecidiyeköy istikametinde seyreden metrobüste 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli metrobüstekiler tarafından yakalandı. Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda indirilen şüpheli ihbar üzerine durağa gelen polis ekipleri tarafındna gözaltına alındı. Kız ve yanında bulunan annesi şüpheliden şikayetçi oldu.
Olay, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mecidiyeköy istikametinde seyreden metrobüste bulunan 14 yaşındaki bir kız bir şüpheli tarafından taciz edildi. Şüpheliye, kızın yanında olan annesi ve metrobüstekiler tepki gösterdi. Şüpheli, Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda indirildi. Şüpheli metrobüsteki yolcular tarafından, ihbar üzerine olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan taciz şüphelisi polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin polis tarafından gözaltına alınması
-Aileden görüntü
-Metrobüs durağı
-Genel ve detaylar


- İstanbul

Mecidiyeköy, Güncel

Kaynak: DHA

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