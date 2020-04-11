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Metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor

İstanbul'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor.

11.04.2020 08:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:22
İstanbul 'da metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor.
İETT'den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlara ulaşım hizmeti vermek adına, 11-12 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere belli hatlarda sabah ve akşam otobüs seferleri düzenlenecek.
Otobüsler, sabah 07.00 ile 09.30 saatleri arasında, akşam 17.00 ile 19.00 saatleri arasında belirlenen kalkış noktalarından hizmet verecek. Metrobüs hattında ise sabah 06.00 ile 09.00 ve 16.00 ile 20.00 saatleri arasında seferler sürdürülecek.
Şehir hatları vapurlarının ise sabah ve akşam belirlenen saatlerde seferlerine devam edeceği öğrenildi. Metrobüs, vapur ve otobüsler hizmet vermeye devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Sabah, İETT, Güncel
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