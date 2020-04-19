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METROBÜS VE OTOBÜSLERDE SEFER AZLIĞINDAN YAKINDILAR

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar ve duraklarda sessizlik hakim. Yasaktan muaf olan çalışanlar sabah saatlerinde işlerine gitmek için yollara düştü.

19.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:53
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yollar ve duraklarda sessizlik hakim. Yasaktan muaf olan çalışanlar sabah saatlerinde işlerine gitmek için yollara düştü. Metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında yolcu kısıtlaması da olduğunu belirten yolcular, sefer sayılarının azlığından yakındı.
Sefaköy'de bulunan bir hastanede çalıştığını belirten ve burada otobüs bekleyen Ela Kumtepe, 'Çok yoruldum. Yaklaşık 15 dakikadır yürüyorum. 20 dakika daha yürüyeceğim herhalde. Otobüs bulamadım. Bizim nöbet saatlerine uymuyor. Bu yüzden çok mağdur olduk. Diğer arkadaşlarım da aynı şekilde ya erken çıkıyorlar ya başkaları almaya geliyor. Gelen kişi de mağdur oluyor. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz maalesef. Yollar bomboş, sadece biz yürüyoruz. Bu durumda da bize yardımcı olabilirlerse çok sevinir. Saatlerimiz çok yoğun bu dönem. Bu ay sadece 50 saat fazla mesaim var diye konuştu.
Yenibosna otobüs durağında bekleyen ve nöbetten çıktığını belirten Enise Keskeç, '153'ü aradım gelen yardım talebini emniyete yönlendirdiler. Başhekimlikle görüşmem gerektiğini servis ayarlanmasını gerektiğini söylediler. Nöbetten çıktım. Bekleyeceğim. Geçen biri alır herhalde. Emniyet de 153'e yönlendiriyor. En başta zaten onları aradı. Pinpon topu gibi oldu. Saat 09.00'da nöbetten çıktım. Metroyu kaçırdım. Yarım saat metroda bekledim. Ümraniye'den geliyorum En azından sağlık çalışanları için telefonda olumsuz yanıt olmamalı dedi.
Cevizlibağ otobüs durağında bekleyen güvenlik görevlisi olduğunu belirteni Lütfü Karatepe ise, 'İETT'nin uygulamasından baktım. Saat 8.30'da geleceği belirtiliyor. Yarım saat 45 dakika bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok sürecin geçmesini bekleyeceğiz diye konuştu.
Öte yandan Cevlizbağ metrobüsünden inen çok sayıda vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı ve otobüsün dolu bir şekilde sefer yaptığı görüldü. METROBÜS VE OTOBÜSLERDE SEFER AZLIĞINDAN YAKINDILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, Güncel
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