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Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti

Sabah saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı.

13.11.2019 08:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:48Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti
saatlerinde Bakırköy- arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti.

Avcılar, Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme arasında sefer gerçekleştiren metrobüs seferlerinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Bakırköy - Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüslerde ara ara kuyruk oluştu.

Önemli metrobüs duraklarından biri olan Zeytinburnu durağında da yaşanan yoğunluk dikkat çekti. - İSTANBUL

Zeytinburnu, Bakırköy, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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