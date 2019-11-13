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Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti

Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti Bakırköy - Zeytinburnu arası metrobüs seferlerinde yoğunluk görüldüİSTANBUL - Sabah saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı.

13.11.2019 08:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:56
Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti
- arası metrobüs seferlerinde yoğunluk görüldü
İSTANBUL - saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti.
Avcılar, Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme arasında sefer gerçekleştiren metrobüs seferlerinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Bakırköy - Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüslerde ara ara kuyruk oluştu.
Bu kapsamda önemli metrobüs duraklarından biri olan Zeytinburnu durağında ise yoğunluk yaşandı.
Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti

Zeytinburnu, Bakırköy, Sabah, Genel

Kaynak: İHA


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