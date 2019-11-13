Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti Bakırköy
- Zeytinburnu
arası metrobüs seferlerinde yoğunluk görüldü
İSTANBUL - Sabah
saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti. Avcılar, Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme arasında sefer gerçekleştiren metrobüs seferlerinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Bakırköy - Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüslerde ara ara kuyruk oluştu.Bu kapsamda önemli metrobüs duraklarından biri olan Zeytinburnu durağında ise yoğunluk yaşandı.