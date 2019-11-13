Haberler » Güncel » Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti - Haber

Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti

Sabah saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı.

13.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:21
saatlerinde Bakırköy- arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti.
Avcılar, Beylikdüzü ve Söğütlüçeşme arasında sefer gerçekleştiren metrobüs seferlerinde sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Bakırköy - Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle metrobüslerde ara ara kuyruk oluştu.
Önemli metrobüs duraklarından biri olan Zeytinburnu durağında da yaşanan yoğunluk dikkat çekti.
(Davut Has/İHA)
Metrobüs yoğunluğu dikkat çekti

Zeytinburnu, Bakırköy, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
10:43 14 aylık Vefanur, organlarıyla 4 çocuğa can oldu
10:42 Kayseri'de 5 ton atık yiyecek, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor
10:42 Halkapınar'da evin çatısı çöktü
10:41 Çeşme açıklarında 68 kaçak göçmen yakalandı
10:41 Türk öğrenciler, dünyadan rakipleriyle robotlarını yarıştıracak
10:25 Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyaretine destek: Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, Türkiye'ye haksızlıktır
10:22 İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na zam tepkisi: Bize söz vermiştiniz
10:18 Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi öncesi, dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
09:48 Çalışan annelere aylık 1.300 liralık destek için başvurular bugün başlıyor
09:46 Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 10:44:53