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Metrobüs yolundaki kazada ölen motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHAŞişli'de motosikletiyle girdiği metrobüs yolunda metrobüsle çarpışarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Emrecan Azder Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı.

20.01.2020 17:58 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:03
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI İSTANBUL DHA
'de motosikletiyle girdiği metrobüs yolunda metrobüsle çarpışarak hayatını kaybeden 27 yaşındaki Emrecan Azder 'de son yolculuğuna uğurlandı.
Mecidiyeköy'de dün akşam saatlerinde motosikletiyle girdiği metrobüs yolunda metrobüsle kafa kafaya çarpışarak hayatını kaybeden Emrecan Azder'in cenazesi Adli Tıp Kurum'undan alınarak Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'ne getirildi.
Emrecan Azder için burada cenaze töreni düzenlendi. Törene gencin ailesi, yakın akrabaları ile Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz katıldı. Burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazından ardından, gencin cenazesi Alipaşa Mahallesi'ndeki Mezarlığa defnedildi.
Metrobüs yolundaki kazada ölen motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı

Silivri, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA


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