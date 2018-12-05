Metrobüse Kaçak Binmek İsterken Tehlike Saçtılar

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:01



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:01

İstanbul Saadetdere'de metrobüse kaçak binmek için canlarını hiçe sayan çocukların tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı. Geçtiğimiz 1 Mayıs günü ise aynı yerde metrobüse kaçak binmek isteyen bir çocuk metrobüsün çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Esenyurt ilçesindeki Saadetdere metrobüs durağında yaşandı. Metrobüse kaçak binebilmek için canlarını hiçe sayan çocukların izlediği yöntem kameralara yansıdı. E-5 karayolunda hızla geçen araçlara aldırış etmeden hem kendi canlarını hem de araçtakilerin canını hiçe sayan çocuklar her zaman bu davranışı sergiledikleri öğrenildi. Gerek belediye gerekse emniyet ekiplerinin aldığı tedbirlere aldırmayan çocukların o anlar ise görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Yabancı uyruklu olduğu düşünülen iki çocuk bir müddet E-5'te süratle geçen arabalara aldırmadan yürüdü. Daha sonra metrobüs durağının demirlerinden tırmanarak metrobüse ulaştı. Öte yandan geçtiğimiz 1 Mayıs gününde de yine aynı noktadan bir çocuk tehlikeli bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışırken metrobüsün çarpması sonucu feci şekilde can vermişti.(Murat Delice - Davut Genç/İHA)