Menü
Haberler ›› Güncel ››Metrobüsle otomobilin çarpışması trafik akışında yoğunluk oluşturdu - Güncel

Metrobüsle otomobilin çarpışması trafik akışında yoğunluk oluşturdu

Beşiktaş'ta metrobüsle otomobilin çarpışması sonucu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

14.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:50
Metrobüsle otomobilin çarpışması trafik akışında yoğunluk oluşturdu
Beşiktaş 'ta metrobüsle otomobilin çarpışması sonucu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme-Avcılar seferini yapan metrobüs, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yaptıktan sonra Beşiktaş sapağında otomobille çapıştı.
Kazada ölü ya da yaralı bulunmazken, iki araçta hasar meydana geldi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza sebebiyle aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

Etiketler : Avrupa Yakası, Beşiktaş, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, Güncel
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı