Menü
Haberler ›› Güncel ››METROBÜSLERDE KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE UYGULAMASI DEVAM EDİYOR - Güncel

METROBÜSLERDE KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, koronavirüse karşı metrobüslerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

15.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:40
METROBÜSLERDE KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKTE UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, koronavirüse karşı metrobüslerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,(İBB) Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, geçtiğimiz ay İETT Edirnekapı Otobüs Garajı'nda bulunan metrobüslerde koronavirüse karşı önlem almak için dezenfekte çalışmasına başlamıştı. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı metrobüsler uygulama kapsamında mesai sonrası garaja çekilerek önce dış yıkamadan geçti. Daha sonra da iç temizleme işleminin ardından özel kıyafetli personelin püskürtme yöntemiyle metrobüslerin içi özel ilaçlarla dezenfekte edildi. Metrobüste koltukların dahil her yerinin detaylı ilaçlanarak dezenfekte edildiği görüldü. Uygulamanın vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı alanlarda da devam edeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Edirnekapı Garajı'ndan görüntü

Yıkama yapılan metrobüs görüntüsü

Metrobüse yapılan dezenfekte işleminin görüntüsü

Otobüsün içinden görüntü

Genel ve detaylar


Kaynak: DHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti Güncel
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti