METROBÜSLERDE MASKELİ 'KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
METROBÜSLERDE MASKELİ 'KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ (2) (Zincirlikuyu)
11.03.2020 21:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:07
METROBÜSLERDE MASKELİ 'KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ (2) ( Zincirlikuyu )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :METROBÜSLERDE MASKELİ 'KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Etiketler : Zincirlikuyu, Güncel
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