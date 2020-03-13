Metrobüslerde maskeli koronavirüs önlemleri
TÜRKİYE'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'daki toplu taşıma araçlarına binenlerin koronavirüs önlemleri devam ediyor.
13.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:09
TÜRKİYE'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul 'daki toplu taşıma araçlarına binenlerin koronavirüs önlemleri devam ediyor. Metrobüs kullananların maske taktıkları görüldü.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından üçüncü günde de sabah saatlerinde işe, okula gitmek isteyen bazı vatandaşlar, önlemlerini alarak evden dışarı çıktı. Toplu taşıma araçlarını kullanan bazı vatandaşlar maske takmaya devam etti. Bazı vatandaşların da metrobüsten indikten sonra ellerini dezenfekte ettikleri görüldü.- İstanbul
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Kaynak: DHA
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