METROBÜSLERDE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK

HAFTANIN ilk iş gününde İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında sosyal mesafesiz yolculuk vardı.

06.07.2020 08:57 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:46
HAFTANIN ilk iş gününde İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında sosyal mesafesiz yolculuk vardı.
Sabah saatlerinden itibaren Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu veya Söğütlüçeşme yönüne hareket eden metrobüslere güçlükle binenler ayakta ve sosyal mesafe kuralından uzakta yolculuk etmek zorunda kaldı. Seferlerin kısa aralıklarla yapılmasına rağmen, metrobüslerde adım atacak yer kalmadı. Haftanın ilk iş gününde D-100 Karayou'nun Avcılar kesiminde yine büyük yoğunluk görüldü. Haramidere'den başlayan araç yoğunluğu, Küçükcekmece'ye kadar devam etti. METROBÜSLERDE SOSYAL MESAFESİZ YOLCULUK

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Avcılar, Sabah, Güncel, Haber
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