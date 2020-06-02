METROBÜSLERİN İÇİNDEKİ YOĞUNLUK GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşımada yüzde 50 oranında yolcu alımı talimatının kaldırılmasıyla birlikte bu sabah bazı durak ve metrobüslerde yoğunluk oldu.

02.06.2020 10:18 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:26
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşımada yüzde 50 oranında yolcu alımı talimatının kaldırılmasıyla birlikte bu sabah bazı durak ve metrobüslerde yoğunluk oldu. Metrobüsteki yoğunluk araç içinden de görüntülendi
İçişleri Bakanlığınca, şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin valiliklere genelge gönderilmiş ve bu genelgeye göre koronavirüsle mücadele kapsamında şehir içi toplu taşıma araçları araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul alınabileceği talimatı verilmişti. Dün açıklanan kararla birlikte toplu ulaşımda yüzde 50 yolcu sınırlandırması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte bazı durak ve metrobüslerde yoğunluk olduğu, metrobüslerin içerisinde de bazı yolcuların da yine yan yana oturdukları görüldü. METROBÜSLERİN İÇİNDEKİ YOĞUNLUK GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Sabah, Güncel, Haber

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