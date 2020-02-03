Haberler » Güncel » METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI; FAS'LI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haber

METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI; FAS'LI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

AVCILAR'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu el ile tacizde bulunduğu öne sürülen Fas uyruklu şüpheli tutuklandı.

03.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:22METROBÜSTE 11 YAŞINDAKİ KIZA TACİZ İDDİASI; FAS'LI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
AVCILAR'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki B.D.K. adlı kız çocuğunu el ile tacizde bulunduğu öne sürülen uyruklu şüpheli  tutuklandı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile birlikte Beylikdüzü'ne gitmek için 'da metrobüse bindi. Metrobüsteki yolculardan Fas uyruklu Hicham D., küçük kıza iddiaya göre el ile tacizde bulundu. Anne N.K.'nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir Durağı'nda metrobüsten indirdi. Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezi'nde sorguya alındı. Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Hicham D., sevk edildiği Küçükçekmece'deki nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Metrobüs durağından görüntüler

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Tacize uğrayan kız, annesi ve tanık kadının polis aracına binmeleri


- İstanbul

Avcılar, Fas, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  4 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
4.02.2020 01:29:46