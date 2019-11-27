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METROBÜSTE 2 SENEGALLİ, KADINI TACİZ ETTİ İDDİASI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

27.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:50METROBÜSTE 2 SENEGALLİ, KADINI TACİZ ETTİ İDDİASI

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Olay, Türksan Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre metrobüse binen genç kadını, Senegal uyruklu iki kişi taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken iki kişi, sözlü tacize devam etti. Tacize uğradığı söyleyen kadın, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inerek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Senegalli iki kişi de metrobüsten indirildi. Kadının şikayeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli iki kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şikayetçi kadın ve Senegalliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Şüpheli iki kişi

-Tacize uğrayan kadın

-Yaşanan arbede

-Tacize uğrayan kadın

-Genel ve detaylar



Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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