Haberler » Güncel » Metrobüste 2 senegalli, kadını taciz etti iddiası - Haber

Metrobüste 2 senegalli, kadını taciz etti iddiası

Haber-Kamera Ersan SAN İSTANBUL DHAAvcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen Senegal uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

27.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:00
Haber-Kamera Ersan SAN İSTANBUL DHA
Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen uyruklu iki kişi gözaltına alındı.
Olay, Türksan Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre metrobüse binen genç kadını, Senegal uyruklu iki kişi taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken iki kişi, sözlü tacize devam etti. Tacize uğradığı söyleyen kadın, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inerek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi. Senegalli iki kişi de metrobüsten indirildi. Kadının şikayeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli iki kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şikayetçi kadın ve Senegalliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Metrobüste 2 senegalli, kadını taciz etti iddiası

Senegal, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:24 MALTEPE'DE HAYVANSEVERLERİN TEPKİSİNE NEDEN OLAN VAHŞET
11:24 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Türkiye'nin S-400 alımı) Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim...
11:24 Edirne'de depo yangınında maddi hasar meydana geldi
11:24 Soylu: "2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için...
11:18 Minik öğrencilere çevre eğitimi
10:56 İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
10:49 Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce, iddialara son noktayı koydu: Bu konuyu kapatıyorum
10:45 Son dakika: Yunanistan'daki Girit Adası'nda 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:28 Son Dakika: Bakan Albayrak enflasyon ve işsizlik beklentilerini açıkladı
10:24 AK Partililer arasında tartışılmıştı: Ahmet Davutoğlu, pür parlamenter sistem önerecek
10:15 Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
08:59 Ticari taksi yolcusunun dehşeti yaşadığı kaza güvenlik kamerasında
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
27.11.2019 11:25:47