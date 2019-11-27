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Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi

Avcılar'da metrobüsteki bir kadın yolcu, kendisini taciz ettikleri gerekçesiyle 2 kişiden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine vatandaşlarla tacizciler arasında kısa süreli arbede yaşandı, olay yerine gelen polis ekipleri tacizcileri merkeze götürdü.

27.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:29

Avcılar'da metrobüse binen bir kadını taciz ettikleri iddia edilen uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

Olay, Türksan Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre metrobüse binen genç kadını, Senegal uyruklu iki kişi taciz etti. Rahatsız olan kadın başka bir yere geçmek isterken iki kişi, sözlü tacize devam etti. Tacize uğradığını söyleyen kadın, Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda inerek durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU, ARBEDE YAŞANDI

Senegalli iki kişi de metrobüsten indirildi. Kadının şikayeti üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada vatandaşlar ile Senegalli iki kişi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Şikayetçi kadın ve Senegalliler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi

Metrobüs Durağı, Senegal, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
1234:Kendi pisliklerimiz yetmiyormuş gibi birde elin zencisiyle arabıyla uğraşıyoruz
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ERKİN:Kendi sapigimiz bize yetmiyordu birde ithal sapik, ne hale geldi guzelim ulke.
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QQNT1:adamlar suçlu kadin masum değil tescilci
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....:Keşke ölsen
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